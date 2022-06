Influencer soffocata da un boccone: Arisara Karbdecho “Alice” muore a soli 27 anni

"Vorrei ricordare a tutti gli adolescenti di prendersi cura della propria salute, mangiare con calma e riposarsi abbastanza", ricorda la mamma.

Un destino fatale per la giovane influencer thailandese Arisara Karbdecho, conosciuta come Alice, la quale è rimasta soffocata da un boccone di carne. Aveva 27 anni ed era diventata famosa per i suoi vestiti in stile Pokémon. Ha più di un milione di follower su Facebook e un milione e mezzo su Instagram.

Influencer soffocata da un boccone di carne: è deceduta a 27 anni

L’influencer star dei social stava mangiando degli spiedini di carne quando è rimasta soffocata ed è finita in coma. L’episodio risale allo scorso marzo. Dopo due mesi di cure, Alice è deceduta. A diffondere la notizia sono stati i familiari della vittima, morta lunedì 6 giugno.

Dopo l’incidente con il cibo, la giovane star è stata ricoverata, ma è arrivata in ospedale in condizioni già critiche.

Per i medici, infatti, il cervello è rimasto per troppo tempo senza ossigeno.

Le parole della mamma e di un’amica

A parlare di lei è sua mamma, che ricorda quanto Arisara fosse di fretta. Anche quel giorno pare che la 27enne stesse mangiando velocemente, quando la carne le è andata di traverso ed è soffocata. Infatti, ha sottolineato: “Vorrei ricordare a tutti gli adolescenti di prendersi cura della propria salute, mangiare con calma e riposarsi abbastanza.

Non voglio che questo genere di cose succeda di nuovo a nessuno”.

Dopo la tragica scomparsa di Alice, una sua amica l’ha ricordata con affetto. “Siamo rimasti scioccati quando è successo l’incidente, ma stavamo tutti pregando che stesse meglio“, ha dichiarato.