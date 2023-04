Influenza: ancora 250mila casi in una settimana, l'incidenza resta stabile

Milano, 28 apr. (Adnkronos Salute) - L'influenza resiste anche con maggio alle porte. Nella settimana dal 17 al 23 aprile l'incidenza delle sindromi simil-influenzali in Italia resta ancora "stabile", pari a 4,26 casi per mille assistiti rispetto ai 4,51/mille della settimana pre...

Milano, 28 apr. (Adnkronos Salute) – L'influenza resiste anche con maggio alle porte. Nella settimana dal 17 al 23 aprile l'incidenza delle sindromi simil-influenzali in Italia resta ancora "stabile", pari a 4,26 casi per mille assistiti rispetto ai 4,51/mille della settimana precedente. In 7 giorni si sono ammalati circa 251mila connazionali, per un totale di quasi 13,8 milioni di contagi (13.796.000) dall'inizio della sorveglianza. E' il quadro fotografato dai medici sentinella della rete Influnet, nell'ultimo bollettino diffuso dall'Istituto superiore di sanità.

L'incidenza delle sindromi simil-influenzali è stabile in tutte le fasce di età, spiega nel report. Il dato più alto continua a registrarsi fra i bambini minori di 5 anni, pari a 12,58 casi per mille assistiti (13,03/mille nella settimana precedente). Per le altre fasce l'incidenza è di 5,88 per mille tra i 5 e 14 anni, di 3,96/mille nei 15-64enni e di 2,03/mille negli over 65.

In Valle d'Aosta, provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise e Puglia l'incidenza è tornata ai livelli basali, si legge nel rapporto.