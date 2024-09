La FDA ha dato il via libera al primo vaccino antinfluenzale in spray nasale che si può fare a casa da soli.

Influenza, arriva il primo vaccino in spray nasale che si può fare a casa da soli

Per la prima volta è stato approvato un vaccino sotto forma di spray nasale, contro l’influenza, che si può somministrare da soli in casa. L’approvazione arriva dalla Food and Drug Administration (FDA), azienda federale degli Usa che si occupa di farmaci, prodotti alimentari, cure sperimentali e dispositivi medici. Negli Stati Uniti gli spray nasali antinfluenzali sono molto più diffusi che in Europa, dove si preferiscono le classiche iniezioni, ma alcuni sono disponibili anche in Italia.

Lo spray nasale vaccinale appena approvato si chiama FluMist, che la FDA aveva autorizzato per persone tra i 5 e i 49 anni nel 2003 e per bambini tra i 2 e i 5 anni nel 2007. Fino a oggi questo vaccino poteva essere somministrato solo da un operatore sanitario in ospedale o ambulatorio medico. La novità è che ora, dopo uno screening e una prescrizione medica, può essere acquistato online e ricevuto a casa per uso autonomo. Questa formulazione è approvata per individui tra i 2 e i 49 anni e l’FDA ha sottolineato la necessità del supporto di un’altra persona per la somministrazione.

Influenza, approvato vaccino spray che si può somministrare a casa: i dettagli

“L’approvazione odierna del primo vaccino antinfluenzale per auto-somministrazione o somministrazione da parte di un caregiver offre una nuova opzione per ricevere un vaccino antinfluenzale stagionale sicuro ed efficace, potenzialmente con maggiore praticità, flessibilità e accessibilità per individui e famiglie” ha dichiarato il professor Peter Marks, direttore del Center for Biologics Evaluation and Research, in un comunicato della FDA. Al momento non è prevedibile se questa soluzione possa arrivare anche in Europa.

Il FluMist è un vaccino antinfluenzale vivo attenuato, in cui sono presenti i ceppi circolanti per la stagione corrente dei due sottotipi di virus dell’influenza (A e B). Contiene virus vivo ma indebolito, che una volta spruzzato nel naso attiva il sistema immunitario facendo generare anticorpi contro il patogeno. Tra gli effetti collaterali noti possono esserci mal di gola, tosse, naso che cola e sintomi influenzali.