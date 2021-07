Infojobs Lab, la potenzialità del digitale al servizio delle PMI

Roma, 29 lug. (askanews) – InfoJobs ha scelto di scendere in campo per portare le potenzialità del digitale al servizio del tessuto imprenditoriale locale. E lo ha fatto, con gli Infojobs Lab, in un momento non semplice, per gli

effetti della pandemia, ma proprio con la volontà di offrire soprattutto alle PMI nuovi servizi di alta qualità nel recruiting. 5 regioni, 6 sedi di competenza territoriali, Milano, Brescia, Padova, Torino, Bologna e Roma, 14 professionisti HR.

Sono questi i numeri degli Infojobs Lab, capaci di unire la leadership digitale alla profonda conoscenza del mercato del lavoro locale. Come conferma Filippo Saini, Head of Job di InfoJobs:

“Abbiamo scelto di declinare i nostri grandi numeri a livello nazionale come piattaforma leader a livello di database di candidati iscritti negli anni alla piattaforma con la competenza locale del personale HR che abbiamo destinato nei nostri uffici nelle diverse regioni d Italia.

Questo permetterà alle aziende nostre clienti di declinare la potenzialità massima del digitale nella ricerca dei talenti con una contestalizzazione rispetto alle esigenze del territorio.

Perché sappiamo che siamo una grande nazione basata sulle PMI e che le esigenze delle PMI sono molto particolari. Questo ci permetterà di offrire un servizio sul mercato estremamente customizzato sulle esigenze dei nostri clienti”.

Gli Infojobs Lab dunque come alleato nella ricerca di talenti, affiancando alla piattaforma e al database più grande d’Italia nuovi servizi di altissima qualità nel recruiting, che supporteranno gli HR delle aziende italiane attraverso formazione e strumenti dedicati.

Ancora Saini:

“Nel raccogliere le esigenze emerse dai nostri clienti abbiamo

identificato due possibili vantaggi per Infojobs nello scendere

in campo e in un periodo complesso come quello che stavamo

vivendo: innanzitutto il poter affiancare quelle aziende che oggi

non hanno un dipartimento HR così strutturato da poter utilizzare

al 100% il potenziale del nostro strumento e quindi possono

essere interessate ad avere un supporto umano. Dall altro abbiamo

identificato in alcune aziende l esigenza di un supporto di tipo

formativo e la nostra ambizione diventa allora quella di

accompagnarle in un percorso di crescita affinché diventino dei

campioni nell utilizzo delle nostre tecnologie”.

L’essere territorialmente vicini alle aziende rappresenta infatti per Infojobs un efficace sostegno in linea con le specifiche necessità delle imprese locali, proseguendo nel percorso di accompagnamento verso la transizione digitale e la gestione di una nuova complessità che richiede servizi e consulenza a valore, lavorando in una logica di confronto e scambio con il tessuto imprenditoriale. Infojobs è la piattaforma leader in Italia nel recruiting online, con oltre 6 milioni di candidati iscritti in database e 5000 aziende clienti nel 2020. Per saperne di più business.infojobs.it