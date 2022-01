“Infoposte attenzione il suo conto verrà sospeso”: il nuovo SMS truffa

Circola un nuovo SMS collegato ad una truffa: questa volta coinvolta Poste Italiane, che chiarisce la situazione sul proprio sito.

Circola un nuovo SMS collegato ad una truffa: questa volta coinvolta Infoposte, che chiarisce la situazione sul proprio sito.

I cittadini di diverse province italiane con utenza nel circuito Poste Mobile stanno ricevendo messaggi strani: «INFOPOSTE ATTENZIONE!!! il Suo Conto Verra’ Sospeso».

Si tratta di una truffa.

In particolare, chi “ci casca” rischia di essere vittima del phishing, con conseguenti furti di identità e, nel peggiore dei casi, anche di denaro.

Diverse le segnalazioni simili in questi giorni: una finta comunicazione diffusa con un meccanismo illecito apparentemente orchestrato alla perfezione. Arriva un messaggio che invita la persona a cliccare su un link, pena il blocco istantaneo del conto.

A quel punto si apre una schermata, identica al sito delle Poste, che richiede alla vittima l’inserimento dei dati anagrafici, numero di telefono e perfino quello della carta.

Poste Italiane ha preso subito provvedimenti per limitare i danni, pubblicando sul proprio sito una nota:

«Ricorda che Poste Italiane S.p.A. e PostePay S.p.A. non chiedono mai i tuoi dati riservati (utenza, password, codici di sicurezza per eseguire una transazione, ad esempio codice OTP-One Time Password ricevuto via sms) in nessuna modalità (e-mail, sms, chat di social network, operatori di call center) e per nessuna finalità».