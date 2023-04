Home > Video > “Informatevi prima di prendere un cane” “Informatevi prima di prendere un cane”

“Stamattina arriva un signore Shih Tzu di sei mesi, a cui non era stato eseguito nulla se non il lavaggio. Ha visto i prezzi esposti sulla vetrata e ha fatto finta di non vedere. Perché dovete stare a ribattere? Vi aspettate che faremo come volete voi? Informatevi prima di prendere un cane” Il profilo Missbarberdog ha raccontato l’episodio spiacevole avvenuto nel suo negozio sui social