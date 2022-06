Informazione: Mentana, 'mi hanno chiesto due volte di dirigere Gazzetta Sport, ho detto no'**

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – "Fare il direttore della Gazzetta dello Sport? Me l'hanno proposto due volte, questo ve lo posso rivelare, ma ho detto di no. Non lo farei mai, è il luogo dove ho fatto il mio primo lavoro, il correttore di bozze, non andrei mai a profanarlo e non credo nemmeno di essere in grado, la mia vita è un altra".

Così Enrico Mentana, ospite questo pomeriggio negli studi di 'Adnkronos Live', rispondendo alla domanda sul suo futuro professionale.

"E poi voglio fare il lavoro che mi appassiona -spiega Mentana- Io ho sempre considerato di fare con passione il lavoro che faccio perché cerco di essere 'appassionato nella mia spassionatezza', nel senso che se vince Fratoianni o la Meloni, Letta o Salvini per me è assolutamente identico, credo di riuscire a mantenere la stessa distanza critica.

Nel calcio no, nel calcio sono un vero tifoso".