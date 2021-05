Infortuni: Capone (Ugl), 'implementare cultura della sicurezza in luoghi di lavoro'

Milano, 5 mag.(Adnkronos) – "Ci troviamo, anche oggi, di fronte ad un’ennesima tragedia che deve spingere le autorità competenti ad agire celermente implementando la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, sia per i lavoratori stessi, sia per chi deve sopraintendere alla loro incolumità".

Lo affermano, in una nota congiunta, Paolo Capone, segretario generale Ugl e Claudio Morgillo, segretario regionale Ugl Lombardia, esprimendo "profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia dell’operaio 49enne che ha perso la vita schiacciato da una fresa industriale, all’interno di una fabbrica di Busto Arsizio".

"Come Ugl -proseguono- saremo sempre pronti a far sentire la voce del sindacato in difesa dei lavoratori continuando a promuovere iniziative sociali come la manifestazione 'Lavorare per Vivere' volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla piaga delle cosiddette morti bianche".