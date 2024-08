Infortuni: Cremona, operaio cade da tre metri, è grave

Milano, 1 ago. (Adnkronos) - Infortunio sul lavoro stamane, intorno alle 8.30, a Motta Baluffi (Cremona), in zona Cascina Malcatone. Da quanto riferisce l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, un 38enne che lavorava in cantiere è caduto da circa 3 metri di altezza. L'uom...

Milano, 1 ago. (Adnkronos) – Infortunio sul lavoro stamane, intorno alle 8.30, a Motta Baluffi (Cremona), in zona Cascina Malcatone. Da quanto riferisce l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, un 38enne che lavorava in cantiere è caduto da circa 3 metri di altezza. L'uomo ha riportato un trauma alla schiena ed è stato trasportato dai soccoritori – sul luogo sono interventi elisoccorso, automedica, ambulanza – agli Spedali civili di Brescia in gravi condizioni (codice rosso). Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri.