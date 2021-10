Infortuni: Draghi, 'nuove norme da applicare con rigore e celerità'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – "Il ritorno in presenza e l’accelerazione dell’economia hanno messo in evidenza, spesso in modo drammatico, il problema della sicurezza sul lavoro. Il Governo ha assunto, con l’aiuto dei sindacati, importanti provvedimenti in materia. In particolare, abbiamo aumentato i controlli e inasprito le sanzioni per le imprese che non rispettano le regole.

Queste norme ora vanno applicate con rigore e celerità". Lo ha detto il premier Mario Draghi intervenendo all’incontro con i rappresentanti della Presidenza del Labour 20, in vista del G20 che si aprirà a Roma sabato.