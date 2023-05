Infortuni: esplosione in fonderia nel Cremonese, 5 operai feriti

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - Cinque lavoratori feriti, tre in condizioni più gravi ma che non sarebbero in pericolo di vita, è il bilancio dell'esplosione avvenuta alla Trade Broker, fonderia di Casalbuttano, in provincia di Cremona. L'incidente è avvenuto alle 15.20 i...

Milano, 5 mag. (Adnkronos) – Cinque lavoratori feriti, tre in condizioni più gravi ma che non sarebbero in pericolo di vita, è il bilancio dell'esplosione avvenuta alla Trade Broker, fonderia di Casalbuttano, in provincia di Cremona. L'incidente è avvenuto alle 15.20 in via Trieste all'altezza del civico 22. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche vigili del fuoco e i carabinieri del luogo.

Da quanto trapela a causare l'incidente potrebbe essere stato lo scoppio di una bombola utilizzata per portare in pressione un macchinario, scoppio che avrebbe investito e ustionato gli operai.

I cinque feriti, di età compresa tra i 38 e i 67 anni, sono stati trasportati – secondo quanto emerge dall'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza – agli ospedali di Milano, Parma e Cremona. Per uno dei feriti sono state sufficienti le cure sul posto, mentre il più grave appare l'uomo trasportato al centro ustioni del Niguarda, insieme al collega trasportato in elisoccorso nella città emiliana.