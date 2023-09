Infortuni: Fratoianni, 'prosegue strage di Stato, oggi due morti e ieri mattanza con 4 vittime'

Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Siamo appena a metà giornata e in Italia ci sono già due morti e un ferito grave, dopo la mattanza di ieri con ben quattro vittime, sui posti di lavoro. Ha ragione il segretario della Uil Bombardieri quando osserva che non ci può essere l’i...

Roma, 6 set. (Adnkronos) – "Siamo appena a metà giornata e in Italia ci sono già due morti e un ferito grave, dopo la mattanza di ieri con ben quattro vittime, sui posti di lavoro. Ha ragione il segretario della Uil Bombardieri quando osserva che non ci può essere l’indignazione a giorni alterni nel nostro Paese. E le istituzioni non stanno dando la risposta all’altezza della drammaticità della situazione". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

"Questo governo e questa destra – prosegue il leader di Si – sembrano non accorgersi che di fronte a una vera e propria strage di Stato non bastano più le parole e i, troppi, telegrammi di condoglianze". "Basta con il 'non disturbare chi fa' perché invece servono più controlli, più ispettori, più risorse per la prevenzione, perché è ora di dire basta agli appalti farlocchi al massimo ribasso, ai subappalti selvaggi, al lavoro precario non sicuro e non specializzato, e perché è ora di punire pesantemente le aziende che pensano che la sicurezza dei lavoratori sia un costo e non un obbligo indispensabile", conclude Fratoianni.

Servirebbe insomma – conclude Fratoianni – tutto ciò che questo governo e questa destra non stanno facendo.