Infortuni: Genovesi (Fillea), 'è strage, urgente legare incentivi a rispetto contratto edile'

Roma, 31 gen. (Labitalia) – “Non c’è giorno che non si contino infortuni gravi e mortali nei cantieri, dove ormai si trova di tutto, dalle finte partite Iva ai cottimisti anni 50, con un far west contrattuale che premia la concorrenza sleale di imprese improvvisate e penalizza chi rispetta il contratto dell’edilizia, le sue norme specifiche per formazione e sicurezza e i corretti orari di lavoro.

Ora basta!” . E’ quanto afferma Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea Cgil.

Per Genovesi “nonostante i positivi passi avanti fatti in questi mesi – dalle recenti norme contenute nel decreto fiscale sulla sicurezza nei posti di lavoro all’entrata in vigore del Durc di Congruità – continuiamo a registrare la nascita di migliaia di imprese, prive di dipendenti, improvvisate e disorganizzate che si offrono sul mercato con ribassi dovuti esclusivamente alla non applicazione del contratto nazionale dell’edilizia.

Eppure tra il Pnrr e gli incentivi più generosi al mondo (110%, bonus facciate) lo Stato sta alimentando con decine di miliardi di soldi pubblici una crescita senza precedenti”.

Per queste ragioni, "insieme a tutte le altre forze sociali del settore, sindacali e datoriali, abbiamo scritto al Governo affinché la crescita in atto sia anche l’occasione per qualificare il settore, sostenere le imprese serie e la qualità del lavoro", prosegue Genovesi, che chiede "soluzioni radicali: non è possibile che chi beneficia di soldi pubblici alimenti dumping contrattuale, lavoro insicuro e precario, concorrenza sleale.

Non si può di giorno invocare qualità, innovazione, sostenibilità e di notte permettere una vera e propria rincorsa al ribasso, in termini di salari e soprattutto vite umane".