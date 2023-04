Infortuni, Margiotta (Confsal): "Inail non è istituto ma istituzione dedita a prevenzione"

Infortuni, Margiotta (Confsal): "Inail non è istituto ma istituzi...

Roma, 27 apr. (Adnkronos/Labitalia) – "Davanti all'Inail ci troviamo di fronte non a un'istituto, ma ad un'istituzione che si dedica alla soluzione del problema degli infortuni. Noi vogliamo che ci sia un coordinamento che sia unitario. Inail valuta il rischio di ogni attività lavorativa assegnando diversi tassi a seconda del livello di rischio". A dirlo oggi Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal, intervenendo al dibattito con le forze politiche e le istituzioni in merito al 'Decalogo per la prevenzione partecipata Confsal su salute e sicurezza sul lavoro'.

"Noi – insiste – dobbiamo valorizzare il Dvr, Documento di valutazione dei rischi e i giovani devono ricordare che ogni attività ha un pericolo di cui ci si accorge quando è troppo tardi e il vero coraggio è quello di avere paura. Da una parte noi vogliamo relazionarci con l'Inail per fare proprie le iniziative e le ricerche dell'Istituto e dall'altra cercheremo di rapportarci sempre di più con le forze politiche".