Infortuni: Milano, camion si ribalta in operazioni scarico, un ferito grave**

Milano, 6 set. (Adnkronos) – Infortunio sul lavoro, poco prima delle 11.30, in via Torino, all'altezza del numero 29, a Gessate comune in provincia di Milano. Un camion si è ribaltato durante le operazioni di scarico all'interno di un cantiere e ad avere la peggio, in quello che inizialmente sembrava un incidente stradale, è stato un uomo, non ancora identificato, che ha riportato un trauma al torace. Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. L'uomo è stato trasportato, in condizioni gravi (codice rosso) al vicino ospedale San Raffaele. Oltre ai soccorritori del 118 sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.