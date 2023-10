**Infortuni: operaio muore schiacciato da macchinario in azienda a Pontida**

**Infortuni: operaio muore schiacciato da macchinario in azienda a Pontida**

Milano, 20 ott. (Adnkronos) – Un operaio di 55 anni è rimasto ucciso a seguito di un infortunio sul lavoro. E' accaduto questa mattina intorno alle 12 a Pontida, nella bergamasca.

L'uomo lavorava per una azienda di acciai del posto. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario mentre lavorava all'interno dell'impianto.

Subito sono intervenuti i soccorritori dell'Areu 118 con due mezzi di soccorso avanzato e un'ambulanza, i vigili del fuoco, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Ed è stato constatato il decesso. Sul posto sono presenti anche i carabinieri e i tecnici dell'Ats competenti per gli infortuni sul lavoro.