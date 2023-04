Infortuni: Ortona, camionista muore mentre aggancia rimorchio

Chieti, 21 apr. - (Adnkronos) - Incidente mortale sul lavoro all'azienda ex Molino Alimonti, ora del gruppo Casillo, ad Ortona (Ch). Un camionista, 49 anni, originario di Atessa (Ch), oggi è rimasto schiacciato contro la cabina del suo mezzo pesante mentre, dopo aver caricato la farina,...

Chieti, 21 apr. – (Adnkronos) – Incidente mortale sul lavoro all'azienda ex Molino Alimonti, ora del gruppo Casillo, ad Ortona (Ch). Un camionista, 49 anni, originario di Atessa (Ch), oggi è rimasto schiacciato contro la cabina del suo mezzo pesante mentre, dopo aver caricato la farina, stava cercando di agganciare il rimorchio alla motrice.

Non c'è riuscito e il rimorchio lo ha schiacciato contro la cabina. La lieve pendenza o i freni di sicurezza non inseriti avrebbero causato la tragedia. Inutile l'intervento del 118, con l'elicottero che si era levato in volo da Pescara. Vano ogni tentativo di soccorso: il decesso è stato quasi immediato. Indagano i carabinieri di Ortona (Ch).