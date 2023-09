Infortuni: Paglia (Avs), 'esiste una licenza di uccidere in questo Paese?'

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Ieri l’esplosione in Abruzzo, oggi siamo già ad altri 3 lavoratori morti. Esiste una licenza di uccidere in Italia? Basta discutere, controlli a tappeto e introdurre reato omicidio sul lavoro Ieri tre operai morti in Abruzzo, dove solo pochi anni fa era...

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "Ieri l’esplosione in Abruzzo, oggi siamo già ad altri 3 lavoratori morti. Esiste una licenza di uccidere in Italia? Basta discutere, controlli a tappeto e introdurre reato omicidio sul lavoro Ieri tre operai morti in Abruzzo, dove solo pochi anni fa erano morte altre tre persone. Ad ora, in poche ore già abbiamo altri 3 lavoratori morti in Italia e la giornata non è ancora finita. Ma esiste una licenza di uccidere in questo Paese?" Lo afferma il responsabile economia di Sinistra Italiana Giovanni Paglia. "Non è più tempo di discutere – conclude l’esponente dell’Alleanza Verdi Sinistra – ma di mettere in campo un piano di controlli a tappeto e di introdurre finalmente il reato di omicidio sul lavoro".