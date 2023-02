Infortuni: Pd, 'incidenti gravi aumentano ma governo smantella Ispettorato nazionale lavoro'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Purtroppo di fronte ad incidenti gravi che si stanno verificando nei luoghi di lavoro il governo continua a non fare nulla se non attribuirsi meriti del precedente esecutivo". E' l'accusa mossa dal deputato del Pd Marco Sarracino, componente della com...

Roma, 12 feb.

(Adnkronos) – "Purtroppo di fronte ad incidenti gravi che si stanno verificando nei luoghi di lavoro il governo continua a non fare nulla se non attribuirsi meriti del precedente esecutivo". E' l'accusa mossa dal deputato del Pd Marco Sarracino, componente della commissione Lavoro della Camera.

"Dal tavolo convocato con le parti sociali lo scorso 12 gennaio non è emersa alcuna proposta normativa, nonostante annunci roboanti, e il ministero del Lavoro ha annunciato di 'aver dato mandato' per l'assunzione di circa 1000 ispettori, sebbene il concorso sia stato bandito in base al d.l.

146 del 2021, fortemente voluto dall'ex Ministro Orlando, ed espletato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro nel luglio 2022 sotto la direzione di Bruno Giordano, il quale aveva completato l'assunzione del 65% del personale in meno di un anno, specificamente facendo passare gli ispettori tecnici da poco più di 200 a 1400. L'incremento delle ispezioni, delle sanzioni applicate, delle imprese sospese per lavoro nero nel 2022 è quindi dovuto alla programmazione ispettiva e alla politica di contrasto adottate dallo scorso esecutivo".

"Più volte, invece – incalza l'esponente dem -, sarebbe stato anticipato da rappresentanti del Governo Meloni, a partire dai nuovi vertici dell'Ispettorato, alle organizzazioni sindacali un ddl che dovrebbe assorbire l'Ispettorato Nazionale del Lavoro nel Ministero del Lavoro, senza spiegare quali siano le ragioni e le utilità. Un accorpamento, viene da sospettare, che potrebbe generare invece un controllo politico delle ispezioni, in pratica dei settori da controllare e di quelli lasciati tranquilli per non disturbare.

La prossima normativa annunciata sui contratti a termine, insieme alla reintroduzione dei voucher decisa in Manovra, rischiano invece di aumentare la precarietà, il lavoro nero e quindi il rischio di infortuni sul lavoro. Nei prossimi giorni presenteremo una interrogazione parlamentare al Ministro Calderone per avere informazioni, a questo punto non più rinviabili, su cosa intenda fare il Governo per contrastare l'aumento degli incidenti sul lavoro e se corrisponda al vero che intendono smantellare l'Ispettorato Nazionale del Lavoro".