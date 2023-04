Infortuni: pm Milano apre fascicolo per omicidio colposo per due morti su lavoro

Milano, 12 apr. (Adnkronos) – La procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose per l'incidente in cui hanno perso la vita due operai, e un terzo è rimasto ferito, durante la potatura di un albero al Golf club Le Rovedine in via Carlo Marx 16 nella frazione di Noverasco a Opera, alle porte di Milano.

Stamane, intorno alle 10, da una prima ricostruzione, la piattaforma aerea utilizzata per la potatura si è spezzata e i tre uomini, alloggiati sul cestello, sono precipitati da un'altezza di circa 15 metri. A perdere la vita – schiacciati dal cestello – sono stati due operai di 51 e 69 anni, morti sul colpo, mentre un 25enne è stato trasportato in condizioni gravi (codice rosso) all'ospedale Niguarda per un trauma cranico e toracico, oltre a fratture multiple alle gambe e a un braccio.

Il magistrato di turno Enrico Pavone ha disposto l'autopsia e il sequestro del macchinario sul quale sarà eseguita una perizia per accertare le cause del crollo. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, anche i carabinieri e la polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente.