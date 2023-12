Infortuni: Prc, 'non è fatalità nuovo morto sul lavoro a Milano, preoccupano cantieri 2026'

Milano 11 dic.(Adnkronos) - "Oggi piangiamo l'ennesimo morto sul lavoro. Il giovane Mohammed A. di soli 28 anni". Eventi come questo "vengono classificati come 'tragiche fatalità', ma queste morti nei cantieri edili milanesi continuano a ripetersi. La sicurezza n...

Milano 11 dic.(Adnkronos) – "Oggi piangiamo l'ennesimo morto sul lavoro. Il giovane Mohammed A. di soli 28 anni". Eventi come questo "vengono classificati come 'tragiche fatalità', ma queste morti nei cantieri edili milanesi continuano a ripetersi. La sicurezza non è evidentemente garantita". Così Nadia Rosa, responsabile lavoro della federazione provinciale del Partito della Rifondazione Comunista di Milano, commentando l'incidente sul lavoro di stamani nel capoluogo lombardo, concluso con la morte di un giovane di 28 anni in un cantiere edile.

"I ritmi di lavoro nei cantieri della Milano che cresce -osserva Nadia Rosa- non consentono sconti e i lavoratori muoiono. Non possiamo più accettare queste morti come fatalità e ci domandiamo dove siano i controlli che gli enti preposti dovrebbero garantire. Siamo quindi fortemente preoccupati per quanto potrà accadere con i cantieri previsti per le inutili Olimpiadi Invernali del 2026".