Infortuni: Testa (Fdi), 'necessario incentivare formazione in scuole e inasprire pene'

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “E’ con grande tristezza ma con pieno senso del dovere che sono intervenuto, questa mattina in Aula, per ricordare la strage di Casalbordino, in Abruzzo, dove ieri hanno perso la vita 3 lavoratori, rivolgendo un sentito pensiero ai loro famigliari. Con l’occasione ho voluto rimarcare come il dato drammatico relativo ai decessi sui luoghi di lavoro non sia più tollerabile e soprattutto di come sia necessario ed urgente incentivare la cultura della sicurezza e della prevenzione, partendo da una mirata ed efficace formazione nelle scuole. Ritengo, altresì, indispensabile che vengano inasprite le pene e le sanzioni nei confronti di chi non rispetta le norme sulla sicurezza. Auspico che questa Legislatura lavori ancor più incessantemente per distinguersi anche in questo campo con politiche specifiche atte a mitigare morti e infortuni sul lavoro”. Così il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa che ha ricordato, oggi, in Aula, le vittime di Casalbordino.