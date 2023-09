Infortuni: Torto (M5s), 'contro le morti bianche non è stato fatto abbastanza'

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "Tre persone, tre lavoratori, hanno perso ieri la vita a Casalbordino nell’esplosione avvenuta nella fabbrica Sabino Esplodenti. Altre tre morti bianche. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare, ma l'ennesima tragedia sul lavoro ci impone a fare molto di più per la tutela della salute e l'incolumità dei lavoratori. In quella stessa fabbrica, infatti, già nel 2020 erano morti tre lavoratori. É evidente che qualsiasi siano le cause dell'incidente che emergeranno dagli accertamenti degli organi preposti, la politica ha il dovere di trovare soluzioni concrete e immediate". Lo dichiara la parlamentare del Movimento 5 stelle Daniela Torto.

"La magistratura – aggiunge l’esponente pentastellata – farà il suo corso, ma la vita di quei lavoratori è stata spezzata per sempre, così come è stata distrutta quella delle loro famiglie, a cui va tutta la mia vicinanza e solidarietà. Ma è davvero l’ora di dire basta: non si può, non di deve, continuare a morire sul lavoro".