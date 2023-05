Infortunio Leao, news dal Milan: c'è elongazione dell'adduttore

Milano, 7 mag. – (Adnkronos) – L'attaccante del Milan Rafael Leao si è sottoposto questa mattina a esami strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. L’evoluzione del quadro clinico sarà monitorata giorno per giorno. Così il club rossonero in merito alle condizione del 23enne attaccante portoghese,. Leao resta in forte dubbio per il match con l'Inter di mercoledì prossimo, andata della semifinale di Champions League.