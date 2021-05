Infortunio per Elisabetta Canalis: dito rotto durante gli allenamenti di Kick Boxing per l’ex velina

Elisabetta Canalis ha avuto uno spiacevole incidente mentre si stava allenando a kick boxing: l'ex velina si è fratturata il dito di un piede.

Elisabetta Canalis: l’infortunio

Elisabetta Canalis è solita allenarsi quasi quotidianamente ma purtroppo il suo ultimo esercizio di kick boxing è stato un po’ troppo focoso: l’ex velina ha finito per rompersi il dito d’un piede e ha dovuto correre a farsi visitare. Sui social ha cercato di sdrammatizzare e mostrarsi sorridente nonostante lei stessa abbia mostrato il suo piede particolarmente gonfio e dolorante. L’ex velina ha comunque deciso di non rinunciare ai suoi allenamenti, e sui social ha postato un breve video per spiegare come farà ad allenarsi queste settimane in cui sarà necessariamente costretta ad indossare una scarpa ‘post-operatoria’ in attesa che la frattura guarisca.

“Quasi mi piace”, ha scherzato la showgirl a proposito della nuova calzatura.

Elisabetta Canalis: gli allenamenti

Sui social Elisabetta Canalis è solita condividere molti dei suoi allenamenti con i fan e lei stessa ha svelato che il segreto per la sua forma smagliante e il suo fisico mozzafiato sarebbe una dieta sana e costanti allenamenti. Spesso si allena con lei a kick boxing anche il marito, Brian Perri, con cui la showgirl ha deciso di trasferirsi a Los Angeles.

Elisabetta Canalis: la nuova vita negli States

Dal 2014 la showgirl vive in pianta stabile negli States in compagnia del marito Brian Perri, padre di sua figlia Skyler Eva. La coppia è più felice ed unita che mai, ma Elisabetta Canalis ha rivelato che per il momento lei e suo marito non avrebbero in progetto di avere un altro bebè. La showgirl ha sempre cercato di proteggere la privacy della sua primogenita, Skyler, che infatti ha iniziato ad apparire nelle foto e nei video postati da sua madre sui social solo in tempi molto recenti: “Non volevo esporla a commenti che avrebbe ricevuto solo perché era mia figlia e forse ero io a non essere pronta a leggere commenti del genere. Mia figlia ad un certo punto ha cominciato a chiedermi perché facessi di tutto per tagliarla fuori dalle mie foto e dalle mie dirette (…) Così abbiamo rotto il ghiaccio e mi ha convinta a includerla in quelle foto”, ha dichiarato.