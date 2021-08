Infortunio per la figlia di Francesco Facchinetti: la reazione del fratello

Francesco Facchinetti ha confessato via social che sua figlia Liv ha avuto un infortunio e ha raccontato come l'avrebbe presa il fratello.

Francesco Facchinetti ha raccontato via social la spiacevole disavventura di cui è stata protagonista sua figlia Liv, e ha confessato quale sarebbe stata la reazione del fratello Leone.

Francesco Facchinetti: infortunio per la figlia

Attraverso i social Francesco Facchinetti ha raccontato la disavventura di cui è stata vittima sua figlia Liv (da lui soprannominata affettuosamente Bibi Suara) e ha confessato di essersi quasi commosso per la reazione del fratellino Leone.

La bambina avrebbe sbattuto allo spigolo di un tavolo procurandosi una brutta ferita e il bambino, spaventato, avrebbe iniziato a piangere.

“Ieri la piccola BIBI SUARA si è fatta male contro ad un tavolo. Abbiamo preso tutti un grande spavento, soprattutto Leone. Il piccolo Leo, appena ha visto la sua sorellina tutta piena di sangue in faccia, si è messo a piangere disperato. A quel punto Liv lo ha guardato negli occhi e gli ha detto: “Non piangere, non è colpa tua e non mi fa male”, ha raccontato Facchinetti in un lungo post via social, e ancora: “Questo amore INFINITO che c’è tra loro due mi spiazza ogni giorno.

Grazie Dio di avermi donato una famiglia così. FORZA LIV, un’altra cicatrice ti renderà più forte. Il papà ti ama alla follia”.

Francesco Facchinetti: i figli

Francesco Facchinetti ha tre figli: Leone e Lavinia, nati rispettivamente il 29 ottobre 2014 e l’8 marzo 2016 dal suo amore per Wilma Elena Faissol, e la piccola Mia, nata dalla sua precedente unione con Alessia Marcuzzi. Oggi il produttore musicale ha mantenuto un ottimo rapporto con la conduttrice, che ha affermato di considerare la loro una vera e propria “famiglia allargata”.

Francesco Facchinetti: il rapporto con Alessia Marcuzzi

Anche Francesco Facchinetti ha dichiarato di aver conservato una profonda ammirazione per la madre della sua prima figlia. “Vado molto d’accordo con lei. Siamo due persone molto simili. Abbiamo trovato il nostro equilibrio”, aveva dichiarato il figlio di Roby Facchinetti, e ancora: “Ma non è stato facile. Alla fine ce l’abbiamo fatta per l’amore che proviamo per Mia”. Fin dal momento del loro addio i due hanno cercato di mantenere buoni rapporti per il bene della loro bambina, Mia, e oggi sarebbero riusciti a trovare il modo di essere amici nonostante la fine del loro amore.