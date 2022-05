Infortunio per Loredana Bertè: l’annuncio via social

Loredana Bertè ha avuto un infortunio ed è stata costretta a rinviare alcune date del suo tour.

Loredana Bertè: l’infortunio

Loredana Bertè ha annunciato via social di aver rinviato alcune date del suo tour musicale a causa di una costola rotta.

La cantante si sarebbe procurata l‘infortunio il 3 maggio a seguito di un suo concerto ma poi, per non dare un dispiacere ai suoi fan, avrebbe continuato a esibirsi. I medici ora le avrebbero imposto il più assoluto riposo e per questo lei si sarebbe vista costretta a rinviare le date del suo tour nelle principali città italiane (le date riprenderanno da settembre).

“Il 3 maggio dopo il concerto di Bologna mi sono rotta una costola, non volevo farvi preoccupare o creare ulteriore spostamenti nelle date del tour, quindi ho fatto tutti i successivi concerti in programma fino adesso, soffrendo in silenzio ma felice di essere con voi. In ospedale mi avevano dato minimo 20 giorni di riposo assoluto, cosa che non ho fatto, e quindi la costola non si è rimessa a posto, come ieri mi hanno spiegato alla visita di controllo.

Ormai il dolore è troppo forte, e mi hanno sconsigliato di continuare a sollecitare la costola per 2h di seguito per un intero concerto”, ha scritto la cantante via social.

In molti tra i suoi fan sui social le hanno fatto gli auguri per una pronta guarigione e attendono con trepidazione ulteriori notizie sulle sue condizioni di salute.