Infortunio sul lavoro: gravi ferite alla mano per un 54enne

Incidente sul lavoro: lesioni gravi alla mano per un operaio di 54 anni

Altro incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, venerdì 17 febbraio. La conseguenza è un infortunio alla mano per un operaio di 54 anni, che ha riportato gravi lesioni alla mano. Il tutto si è verificato in un’azienda di via Serrai a Sant’Antonino, piccolo comune svizzero del distretto di Bellinzona.

L’incidente sarrebbe avvenuto poco dopo le ore 08.30 di questa mattina, mentre l’uomo stava svolgendo dei lavori con una pressa.

Il malcapitato è un cittadino italiano residente in provincia di Varese.

L’arrivo dei soccorsi e le condizioni di salute della vittima

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti subito i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona. Il personale medico ha prestato le prime cure al 54enne sul posto, per poi ltrasportarlo nel più vicino ospedale.

Per lui solo lesioni gravi ad una mano, dovute all’incidente avuto con la pressa.

Fortunatamente però, si trova in condizioni stabili.