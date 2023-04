Infrastrutture critiche, Tufarelli: Pnrr, adeguarsi direttive Ue

Roma, 13 apr. (askanews) – “Oggi il problema, anche utilizzando i fondi del Pnrr, è quello di adeguare il paese alle direttive europee sulle infrastrutture critiche, questo lo stiamo facendo, il Cnel è a disposizione nel suo ruolo di confronto con le aziende, con i sindacati, con tutte le forze sociali e del volontariato. Con tutte quelle che sono le energie del paese e che insieme possono e debbono collaborare sia alla riuscita degli obiettivi del Next generation EU sia nello specifico anche all’implementazione in Italia dei concetti che ci daranno finalmente la possibilità di avere in Italia una autonomia strategica sia nazionale sia europea”.

E’ la sintesi dell’intervento di Francesco Tufarelli, segretario generale del Cnel, in occasione dell'”Innovation Cybersecurity Summit”, iniziativa promossa dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia.