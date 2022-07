Infrastrutture: Lollobrigida, 'chiediamo informativa urgente Giovannini su autostrade'

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – "Fratelli d’Italia chiede un’informativa urgente al ministro Giovannini dopo la decisione del governo di revocare la concessione riguardante la gestione delle autostrade A/24 e A/25. L’aggravante è che il Parlamento non è mai stato informato di questa volontà dell’Esecutivo, che d’altronde ci ha già dato prova di avere familiarità con l’utilizzo del denaro pubblico per risolvere controversie con concessionarie autostradali".

Lo afferma il capogruppo di Fdi alla Camera, Francesco Lollobrigida.

"Ai cittadini, che rischiano come sempre di essere i primi penalizzati, non interessa nulla delle dispute tra questo Governo e il concessionario stesso. Per questo -insiste Lollobrigida- ora il ministro dovrà quantomeno rispondere. Fratelli d’Italia ribadisce la necessità di rendere gratuite queste due nevralgiche arterie autostradali per i residenti che le percorrono per motivi di studio, lavoro e salute”.