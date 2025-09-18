Infrastrutture, Oice: 98 cantieri aperti, servono laureati Stem

Ferrara, 18 set. (askanews) – “Italferr ci ha raccontato che ci sono 98 cantieri aperti adesso in Italia”. Anche per questo “stiamo cercando laureati Stem perché con tutte queste opere abbiamo bisogno di tecnici”. Lo ha detto Francesco Ventura, consigliere Oice con delega per l’ambiente, al convegno “Le sfide ingegneristiche per la progettazione di grandi infrastrutture: tra innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale” organizzato a RemTech Expo di Ferrara.

“Il tema per noi progettisti è quello delle grandi infrastrutture. Per noi di Oice e RemTech è un momento di condivisione, di riflessione, di confronto con gli altri stakeholder, quindi con le maggior stazioni appaltanti, con le istituzioni, col mondo della ricerca e con le associazioni ambientaliste”, ha spiegato Ventura. “In questo nostro convegno abbiamo portato avanti il discorso delle istituzioni con interventi del ministero Ambiente, Infrastrutture e Trasporti, il Commissario del governo per le bonifiche e per le discariche. Abbiamo avuto come relatori importanti dirigenti delle maggiori stazioni appaltanti italiane come Anas, Ferrovie, Italferr, Sogesid e Terna”.

Sul tema dei tempi, Ventura ha sottolineato: “I tempi serrati sono quelli delle scadenze del PNRR che sono serratissimi, quindi abbiamo le stazioni appaltanti che a loro volta sono pressate da queste scadenze della Comunità Europea e noi progettisti cerchiamo di fare il possibile”.