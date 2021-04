Infrastrutture, Pasqualino Monti tra nuovi commissari

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – Anche Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, è tra i 28 commissari straordinari nominati da Draghi per sbloccare 57 opere vitali nel Paese. Il documento firmato dal presidente del Consiglio ha individuato solo tre opere portuali in tutta Italia – a Genova, Livorno e Palermo – con una progettualità matura e avanzata da meritare gli investimenti previsti.

A Palermo, dunque, unica città del sud, saranno destinati 155 milioni che serviranno per i lavori di interfaccia città/porto, per il bacino da 150 Tpl e per la messa in sicurezza.