Infrastrutture, Salvini: "Corso come matti per accelerare su nuove opere"

Milano, 25 set. (Adnkronos) – "Si corre, ho lavorato come un matto per sbloccare, finanziare e accelerare, stiamo progettando nuove opere, il mio ministero nei prossimi giorni metterà gli 88 milioni necessari per la tranvia Milano-Limbiate. Sono contento mi pagano per sbloccare per accelerare, progettare e finanziare. Penso che i milanesi e lombardi stiano apprezzando quello che stiamo facendo e quanto stiamo correndo". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine dell'inaugurazione della quinta corsia dell’autostrada A8 'Milano-Laghi' tra Milano Nord e Lainate.

Quanto alle Olimpiadi, "ho una riunione oggi su dossier olimpici perché siano una grande opportunità per Italia, sono tutte opere a cui dedichiamo giorno e notte, diversi cantieri, stiamo rispettando tempi e costi, sono assolutamente soddisfatto – ha aggiunto -. Piano piano in neanche un anno di governo mi sembra che se comprendiamo il nuovo codice degli appalti e il codice della strada, di cose ne stiamo facendo".

"È giusto che la politica si divida su alcuni fronti: in questi 11 mesi ho cercato di fare in modo che tutti avessero udienza, ma non sono più disposto a restare ostaggio dei signori del no. Nei prossimi quattro anni dal ministero dei Trasporti passeranno solo sì".