Infrastrutture: Salvini, 'se diga non è ultimata dopo 40 anni evidente problema burocrazia'

Milano, 15 dic. (Adnkronos) – "Noi siamo al governo da un anno e 1 mese e in questi 13 mesi al ministero delle Infrastrutture e Trasporti abbiamo portato avanti progetti frutto anche del lavoro e del sacrificio di altri. Certamente abbiamo anche dato la nostra spinta e la nostra impronta perché quando sono entrato in ufficio ho trovato 117 opere commissariate, alcune delle quali con i lavori iniziati nei primi anni 80. E se una diga in Sicilia dopo 40 anni non è stata ultimata, evidentemente qualche problema di burocrazia c'è". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini intervenendo all'evento 'L'Italia dei Sì 2023-2032 – Progetti e grandi opere in Italia e Lombardia', in corso al Mind di Rho (Milano).