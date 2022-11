Infrastrutture, Salvini: servono due leggi per non perdere 10mld

Paderno Dugnano (Milano), 14 nov. (askanews) – “Ho trovato al ministero tanti progetti, la cosa incredibile è che spesso e volentieri non mancano i soldi ma li perdi: devo trovare il modo, entro questa settimana, di portare due provvedimenti di legge altrimenti perdiamo circa dieci miliardi di euro, che ci sono in cassa”. Lo ha sottolineato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenuto all’inaugurazione della Galleria Fonica di Paderno Dugnano, nel Milanese.

Interventi, ha aggiunto Salvini, che riguardano Anas “e c’è qualcosa che non funziona in Anas” altri in Rfi “e c’è qualcosa che non funziona in Rfi”, ha chiosato.