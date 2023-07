Infrastrutture: Simiani (Pd), 'Salvini toglie 300 mln per interporto di Livorno'

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "In pochi mesi il governo Meloni è riuscito a togliere 300 milioni di finanziamenti, già stanziati con il governo Draghi per i collegamenti ferroviari connessi al porto di Livorno, per destinarli ad altre finalità. Si tratta di una serie di opere ...

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – "In pochi mesi il governo Meloni è riuscito a togliere 300 milioni di finanziamenti, già stanziati con il governo Draghi per i collegamenti ferroviari connessi al porto di Livorno, per destinarli ad altre finalità. Si tratta di una serie di opere fondamentali per la realizzazione dei collegamenti ferroviari del porto di Livorno con il corridoio Ten -T Scandinavo-Mediterraneo, attesi da anni ma che rischiano quindi di subire ulteriori ritardi. Con quale coraggio Matteo Salvini si ripresenterà in Toscana?". Lo dichiara Marco Simiani, capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, in una interrogazione al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

"Il primo agosto 2022 il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) aveva approvato il contratto di programma di Rfi 2022-2026 inserendo 312 milioni di euro per il 'Collegamento dell’interporto di Guasticce alla linea Pisa-Vada via Collesalvetti e bretella per il collegamento diretto tra la linea Firenze-Pisa e la linea Pisa-Vada via collesalvetti (By-pass di Pisa)'. Nei giorni scorsi il ministero delle Infrastrutture ha portato le risorse disponibili a 12 milioni di euro con la complicità dei nuovi vertici di Rfi. Chiediamo a Salvini di reintrodurre immediatamente questi finanziamenti già stanziati", conclude Marco Simiani.