Roma, 20 feb. (askanews) – Alfredo Maria Becchetti, Presidente di Infratel Italia, ha così commentato l’inaugurazione della nuova sede: “è un momento meraviglioso, fa ripercorrere l’idea che stiamo attraversando un grande e nuovo rinascimento italiano in cui la tecnologia, l’infrastrutturazione tecnologica, è la nuova autostrada su cui far percorrere le idee per una economia che si sviluppi nelle parti più piccole del paese”.