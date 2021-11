Ingegnere capo del Genio Civile di Catania arrestato dalla Guardia di Finanza: il tecnico era in servizio all'epoca dei fatti contestati dalla Procura

L’ingegnere capo del Genio Civile di Catania stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’inchiesta per corruzione denominata “Genius” e coordinata dalla Procura Distrettuale.

Il tecnico Natale Zuccarello, da poco in pensione, figura infatti fra i cinque indagati sottoposti a differenti misure di cautela chieste dalla magistratura ed avallate dal Gip sul cui tavolo sono giunte le istanze dei requirenti.

Le persone attenzionate dal comando provinciale della Guardia di Finanza sono censite in atti giudiziari ipotetici per la delicata vicenda dei presunti ‘favori’ nella concessione di lavori pubblici nella provincia etnea. Sugli indagati gravano a diverso titolo presunzioni di reato molto serie, dalla corruzione dalla corruzione (con il “gemello” concussione) alla turbata libertà degli incanti fino al falso in atto pubblico.

Misure di cautela estreme sono state applicate per un dirigente del genio civile, Saverio Verde, e due imprenditori edili, Nunzio Adesini e Rocco Mondello. Agli arresti domiciliari un funzionario sempre del Genio civile, Ignazio Carbonaro. I media locali fanno sapere che l’operazione con annesso blitz delle Fiamme Gialle non riguarda solo il catanese ma è stata eseguita in quattro diverse province: Catania Enna, Ragusa e Caltanissetta.