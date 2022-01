Ingegnere italiano trovato morto ad Amsterdam: la polizia indaga per omicidio

Un decesso su cui bisogna far luce perché pare avvenuto in modo violento: ingegnere italiano trovato morto ad Amsterdam e la polizia indaga per omicidio

Tragedia in Olanda, una tragedia che forse avrebbe la sua chiave di volta in un delitto dopo che un ingegnere informatico italiano era stato trovato morto ad Amsterdam lo scorso 27 gennaio. La polizia indaga per omicidio in ordine alla morte di Paolo Moroni, il 42enne originario di Allumiere, una morte che pare essere ancora avvolta nel mistero.

Ingegnere trovato morto ad Amsterdam: Paolo ci lavorava da anni ma era reduce dallo smart working in paese

Nella città coi i canali Moroni ci lavorava da tempo dopo essere partito dal suo paese in provincia di Roma. Le prime informazioni trapelate dicono che il 42enne sarebbe deceduto a seguito di morte violenta ma non ci sono ancora elementi di indagine che chiariscano bene le circostanze di quel decesso. Il dato certo è che Moroni era tornato ad Amsterdam da pochi giorni, pare una decina, dopo aver passato un periodo di smart working ad Allumiere.

I familiari che non riuscivano a contattarlo e la terribile telefonata della Farnesina

La famiglia di Paolo è molto conosciuta nella cittadina perché è titolare di un ristorante. I cari dell’ingegnere deceduto non lo riuscivano a contattare ma poi era arrivata la terribile telefonata della Farnesina che li informava della tragedia.

Una persona tranquilla che aveva parlato con fratello e sorella delle foto estive

Tragedia su cui sono in corso indagini da parte della polizia olandese che sta seguendo la pista dell’omicidio. Paolo era stato descritto come una persona tranquilla dal fratello e dalla sorella e durante la loro ultima chiacchierata pare che i tre avessero parlato delle foto fatte la scorsa estate.