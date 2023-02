Ingegnere rifiuta stage da 750 euro: "No a una paga da fame. Basta accettare, così non si vive"

Ingegnere rifiuta stage da 750 euro: "No a una paga da fame. Basta accettare,...

Ingegnere rifiuta stage da 750 euro: "No a una paga da fame. Basta accettare,...

Ingegnere rifiuta stage da 750 euro: "No a una paga da fame. Basta accettare,...

Impieghi sottopagati, il cliché italiano per eccellenza.

Ornela Casassa, 28enne ingegnere edile residente a Genova, ha attirato l’attenzione sulla questione dei giovani sottopagati con un video girato in un locale nel centro storico della città che è diventato virale.

200mila like e oltre 2 milioni di commenti

Nella clip Ornela denuncia di aver rifiutato uno stipendio troppo basso: la registrazione è riguarda un incontro organizzato dalla consigliera comunale Selena Candia, nel quale giovani lavoratori hanno discusso delle loro esperienze.

Il video, postato sui social dalla Candia, ha raggiunto 200mila like e oltre 2 milioni di commenti.

Lo sfogo di Ornela a La Repubblica

A La Repubblica Ornela racconta la sua storia: «Durante il mio periodo al liceo, ho deciso di intraprendere la carriera di ingegneria edile con determinazione. Ho successivamente studiato all’Università di Genova e tre anni fa ho completato un tirocinio semestrale. Durante questo periodo, ho guadagnato 600 euro al mese.

Al termine del tirocinio, i datori di lavoro, soddisfatti del mio lavoro, mi hanno offerto di restare e di aprire una partita Iva, con un guadagno di 750 euro al mese. Tuttavia, ho rifiutato questa proposta in quanto ritenevo che fosse insufficiente per pagare l’affitto e ho considerato questa offerta uno schiaffo in faccia e ingiusta».