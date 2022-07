Inghilterra, calciatore della Premier League arrestato per stupro

La conferma di Scotland yard e il riserbo assoluto sulla sua identità: un calciatore della Premier League arrestato a Londra per un presunto stupro

Sconcerto in Inghilterra e in tutto il Regno Unito, dove un calciatore della Premier League è stato arrestato per stupro. Il britannico Telegraph, testata autrice dello scoop, non fa il nome dell’atleta ma rivela: “È una star di livello internazionale”. Il dato è che negli ambienti della Premier League si registra uno sbigottimento immenso, il che la dice lunga sulla notorietà del calciatore che sarebbe addirittura finito in manette ad opera della polizia.

Calciatore della Premier League arrestato per stupro

E proprio l’apertura del Telegraph spiega che “un calciatore internazionale” è stato arrestato a Londra, nella zona nord della capitale britannica. Sul suo capo grava la pesantissima accusa di violenza sessuale. Sempre secondo il Telegraph il calciatore di cui non è stata ancora svelata l’identità “ha poco meno di 30 anni ed è di fama internazionale: il suo nome non può essere fatto per motivi legali”.

Scotland Yard ha confermato l’arresto

A parere di quanto scrive il media britannico comunque il calciatore sarà interrogato dalla polizia sulle accuse mosse ai suoi danni dalla presunta vittima, che sarebbe una ragazza 20enne. Dal canto suo la stessa Scotland Yard ha confermato l’arresto, tutto questo mentre trapelava la notizia fumosa per cui il club in cui il calciatore milita non avrebbe voluto rilasciare commenti. Ai cronisti del Telegraph. Ovviamente nessuno vuole “intestarsi” rivelazioni sull’identità del fermato.