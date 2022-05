Inghilterra, italiano 34enne trovato morto a Sheffield: ipotesi omicidio

Aveva lasciato la Puglia e si era trasferito prima in Germania e poi nel Regno Unito l'italiano 34enne trovato morto a Sheffield il 12 maggio

Tragedia in Inghilterra, dove un italiano 34enne è stato trovato morto a Sheffield e dove su quel decesso gli inquirenti stanno considerando l’ipotesi di un omicidio. Il corpo di Carlo Giannini era riverso in un parco cittadino ed è stato notato il 12 maggio da un passante che ha dato l’allarme.

Giannini era originario di Mesagne, in provincia di Brindisi, e sulla sua morte si sta prodigando nelle indagini la South Yorkshire Police.

Un italiano trovato morto a Sheffield

Da anni ormai Carlo aveva lasciato la Puglia e si era trasferito in Nord Europa, per lavorare presso alcuni ristoranti. Aveva prima aperto una pizzeria in Germania e ultimamente si era trasferito nel Regno Unito. Le caise del decesso di Carlo non sono state ancora rese note e quella del possibile omicidio è una pista di cui giunge menzione da fonte terza.

La famiglia è stata avvisata e la polizia inglese avrebbe aperto un’indagine mirata.

L’appello della polizia del South Yorkshire

Le poche info arrivano dal sito ufficiale della polizia del South Yorkshire Police: “Siamo stati chiamati verso le 5:05 da un cittadino che ha riferito di aver trovato il corpo di un uomo mentre camminava a Manor Fields Park, fuori City Road”. Poi l’appello: “Chiunque abbia informazioni che potrebbero aiutare le nostre indagini, che potrebbe aver visto o sentito attività sospette intorno al parco tra la scorsa notte e questa mattina o che potrebbe avere filmati delle telecamere a circuito chiuso che hanno catturato qualsiasi filmato utile, è pregato di contattare la polizia”.