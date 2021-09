Ingoia un mini telefono con tutta la batteria: i medici lo smontano e lo estraggono pezzo per pezzo

Un uomo di 33 anni ha ingoiato un mini telefono con tutta la batteria. I medici lo hanno operato e hanno estratto l'oggetto pezzo per pezzo.

Un uomo albanese di 33 anni ha ingoiato un mini telefono, con tanto di batteria, e lo ha tenuto nello stomaco per circa quattro giorni, rischiando di subire dei danni davvero molto seri. L’uomo è stato ricoverato nella clinica gastroenterologica di Pristina, dove è stato operato per estrarre l’oggetto estraneo dal suo corpo. La vicenda è stata raccontata dal medico specialista a capo dell’equipe che ha effettuato l’intervento all’ospedale, il gastroenterologo Skender Telaku.

Il medico ha postato anche le foto dell’operazione sui suoi social, in modo da rendere pubblica questa storia.

L’uomo di 33 anni ha iniziato ad accusare diversi malesseri sempre più gravi, per cui è finito in ospedale. Ha spiegato di aver ingerito un telefono cellulare e il medico ha confermato la versione facendogli i raggi.

L’uomo ha detto che il telefono si trovava nel suo stomaco da quattro giorni. Dopo aver consultato altri medici e valutato il problema, Telaku ha deciso di estrarre l’oggetto nel modo meno invasivo possibile. Ha deciso di smontare il cellulare nell’addome del paziente, in modo da rimuoverlo in via endoscopica in tre parti, che fortunatamente sono state estratte senza dover effettuare nessun tipo di incisione nell’addome.

“Con la chirurgia endoscopica, quindi senza tagliare lo stomaco, abbiamo tirato fuori il telefono in tre parti. Nessuna complicazione” ha spiegato il medico su Facebook. L’uomo ha ingoiato un mini telefono che riesce a stare nel palmo di una mano, perfettamente funzionante e con batteria al litio. Ciò che tutti vogliono sapere è il motivo per cui l’uomo ha deciso di ingoiare un cellulare, ma purtroppo non è stata chiarita la motivazione sdi un simile gesto.