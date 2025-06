Ingrid Preianò ritrovata sana e salva a Lignano dopo giorni di angoscia

Ingrid Preianò, la ragazzina di 13 anni scomparsa da casa a Spilimbergo (Pordenone) mercoledì scorso, è stata ritrovata nel tardo mattino di oggi. La giovane, insieme a un’amica coetanea, è stata individuata dai Carabinieri di Latisana (Udine) mentre si trovava a Lignano Sabbiadoro, una nota località turistica. Un ritrovamento che ha portato sollievo a una comunità in ansia.

Le operazioni di ricerca

La scomparsa di Ingrid aveva subito destato preoccupazione. I Carabinieri si sono messi subito al lavoro, avviando le ricerche in diverse direzioni. Grazie all’analisi delle celle telefoniche, sono riusciti a rintracciare le due ragazze, seguendo il segnale del cellulare della compagna di Ingrid. Un’operazione che ha richiesto grande impegno e tempestività.

Le condizioni di salute

Entrambe le ragazze sono state trovate in buone condizioni di salute. I militari dell’Arma, dopo averle rintracciate, hanno avvisato i genitori di Ingrid, che si stavano precipitando a raggiungerle. La notizia del ritrovamento ha fatto rapidamente il giro della città, portando un senso di sollievo tra amici e familiari. “La cosa più importante è che sono sane e salve”, ha dichiarato un vicino della famiglia, visibilmente sollevato.

Una storia di speranza

Questa vicenda ha messo in luce non solo il coraggio e la determinazione dei Carabinieri, ma anche il forte legame di una comunità che si è unita nella preghiera e nella speranza. Molti cittadini si sono mobilitati per cercare di aiutare, condividendo appelli e informazioni. Un gesto che ha dimostrato come, anche in momenti di crisi, la solidarietà possa fare la differenza.

Riflessioni finali

Il ritrovamento di Ingrid Preianò rappresenta una vittoria per tutti. Ma rimangono interrogativi. Come è possibile che una ragazzina di soli 13 anni possa scomparire senza lasciare tracce? Cosa è accaduto realmente durante questi giorni di assenza? Domande che potrebbero rimanere senza risposta, mentre la comunità si riunisce per festeggiare il ritorno a casa della giovane. La vicenda, per ora chiusa con un finale positivo, lascia spazio a riflessioni più profonde sul benessere e la sicurezza dei nostri ragazzi.