Ingv: oltre 5 mila terremoti in Italia, edilizia vulnerabile

Milano, 18 mag. (askanews) – “In Italia storicamente sono avvenuti oltre 5 mila terremoti. Alcuni di questi hanno superato la magnitudo 7 e prodotto dei danni molto rilevanti nelle località colpite. Anche terremoti di magnitudo più moderata producono danni importanti perchè l’Italia ha la caratteristica di avere un patrimonio edilizio molto vulnerabile, che non è in grado di resistere ai terremoti”. Lo ha detto Carlo Meletti, sismologo, direttore dell’Ingv Pisa in un webinar organizzato in preparazione di Ete, l’Earth Technology Expo del mondo della Protezione civile che si terrà a Firenze dal 4 all 8 ottobre prossimi.

Ad aprire i lavori è stato Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile.

“E’ questo – ha sottolineato – che fa la differenza rispetto ad altri Paesi che sopportano terremoti molto forti ma che non producono gli stessi danni, pensiamo al Giappone o alla California. Questo perchè il loro patrimonio edilizio è più resistente. La parola d’ordine è la prevenzione: bisogna intervenire sugli edifici prima che venga il prossimo terremoto, metterli in sicurezza e in questo modo salvare il valore economico ma anche le vite umane.

Solo in questo modo riusciremo a evitare le prossime disgrazie dei terremoti, che comunque avverranno lo stesso”.