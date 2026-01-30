Iniziativa estrema destra Camera, opposizione occupa sala stampa

Roma, 30 gen. (askanews) – Cantando “Bella ciao” e con la Costituzione italiana in mano, l’opposizione, una delegazione ampia di rappresentanti di Pd-M5S-Avs, è entrata nella sala stampa della Camera per impedire, riuscendoci, il lancio della raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare “Remigrazione e riconquista”, che vede tra i promotori gruppi di estrema destra fra cui Casapound, il Fronte Skinheads, la rete dei Patrioti e Brescia ai bresciani.

La presidenza della Camera ha poi deciso per questioni di ordine pubblico di annullare tutte le conferenze stampa, compresa quella di “Remigrazione”.

A portare l’iniziativa nella sala stampa di Montecitorio il deputato leghista Domenico Furgiuele, che durante la protesta si è scontrato verbalmente con il capigruppo della Camera dei Cinque Stelle, Riccardo Ricciardi, il quale questa mattina in aula aveva annunciato il presidio e il leader Avs Angelo Bonelli.

“Non siete democratici”, ha detto Furgiuele, mentre veniva occupata l’aula. Gli ha risposto Ricciardi “nella settimana del giorno della memoria arrivano gli skinhead alla Camera, queste non sono opinioni, questi sono crimini”.

“Si vuole impedire a un parlamentare di poter svolgere una sua prerogativa. Mettere a disposizione dei cittadini che non sono fuorilegge – ha poi continuato Furgiuele – la possibilità di svolgere una conferenza stampa per una proposta di legge di iniziativa popolare. La Costituzione benissimo, superbene la Repubblica e la democrazia benissimo però poi non ci si può irrigidire contro chi vuole presentare una proposta di legge”.

“Questa è la casa di Matteotti – gli ha risposto Bonelli – di Angela Gotelli che tu nemmeno sai chi è, di Teresa Mattei e tu non sai chi è. La casa di madri e padri costituenti che hanno dato la vita nella lotta di liberazione antifascista. Tu stai portando Luca Marsella, un fascista dichiarato, tu stai portando Ivan Sogari, nazista dichiarato, e ti sei assunto una responsabilità. È un oltraggio, dovresti chiedere scusa e dire andare via quelli che stanno fuori”.