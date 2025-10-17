Iniziative climatiche dell'UE ostacolate dal rinvio della tassa sulle spedizioni

In un significativo sviluppo, l’Unione Europea ha subito un notevole contrattempo nella sua agenda sul cambiamento climatico a seguito di una recente decisione presa durante un incontro dell’International Maritime Organization (IMO) a Londra. Questo incontro si è concluso con la decisione di sospendere le discussioni riguardanti una proposta di tassa sulle emissioni inquinanti del settore marittimo per un anno intero.

Le implicazioni di questo rinvio sono profonde, considerando che il trasporto marittimo rappresenta circa il 3% delle emissioni globali di gas serra.

Influenza degli Stati Uniti ferma il progresso della tassa climatica

La decisione di rinviare è arrivata dopo intense pressioni da parte degli Stati Uniti, guidate dallo stesso presidente Donald Trump. Diverse nazioni, tra cui Arabia Saudita e Russia, hanno sostenuto la richiesta di una pausa, interrompendo di fatto quello che era visto come uno sforzo storico per implementare regolamenti internazionali vincolanti volti a ridurre le emissioni del settore marittimo.

Reazione della Casa Bianca

La Casa Bianca ha accolto con favore questo esito, con la portavoce Taylor Rogers che ha dichiarato che il presidente Trump ha protetto con successo l’economia americana da quello che ha definito un “sciocco inganno climatico”. Questo sentimento è stato condiviso da vari funzionari che hanno sostenuto che la tassa proposta avrebbe gravato ingiustamente sulle compagnie di navigazione, aumentando i costi.

Reazioni dall’UE e dalla comunità globale

D’altro canto, la Commissione Europea ha espresso delusione per l’interruzione delle negoziazioni. Teresa Ribera, vicepresidente esecutivo della Commissione, ha definito il rinvio una “grande vergogna”, sottolineando l’urgenza di affrontare le emissioni del trasporto marittimo, soprattutto in vista dei prossimi colloqui sul clima COP30 in Brasile.

Dettagli della tassa proposta

L’iniziativa, che era in fase di discussione, mirava a incentivare una transizione verso combustibili più puliti nel settore marittimo, con l’obiettivo di raggiungere emissioni di carbonio nette pari a zero entro il 2050. Sarebbero state imposte sanzioni finanziarie sulle navi inquinanti, con i ricavi generati destinati a sostenere lo sviluppo di alternative di carburante più ecologiche e ad assistere le nazioni in via di sviluppo nei loro sforzi di transizione.

Nonostante il supporto apparente di diverse nazioni all’interno dell’UE, tra cui il Brasile, la proposta ha incontrato l’opposizione di attori chiave dell’industria marittima e di paesi con forti interessi nei combustibili fossili. Le astensioni di membri dell’UE come Grecia e Cipro hanno ulteriormente complicato la situazione, evidenziando una spaccatura tra le nazioni riguardo agli impatti economici di tali misure.

Le implicazioni del rinvio

La decisione di rinviare le discussioni per un anno non solo frena i progressi compiuti finora, ma apre anche la strada a ulteriori pressioni da parte degli Stati Uniti e di altri avversari della tassa climatica. I critici della sospensione hanno espresso preoccupazioni riguardo alle potenziali conseguenze dell’inerzia, soprattutto considerando che le emissioni del settore marittimo continuano a crescere.

Contesto più ampio delle negoziazioni climatiche

Questo recente sviluppo mette in evidenza la continua lotta tra le nazioni che prioritizzano gli interessi economici rispetto alle azioni climatiche e quelle che chiedono misure urgenti per affrontare il riscaldamento globale. Un ministro del clima di Vanuatu ha descritto la situazione come riflesso di una dinamica di “bullshit”, suggerendo che l’influenza dei principali produttori di combustibili fossili stia soffocando progressi significativi.

Inoltre, i rappresentanti di nazioni marittime importanti come la Cina, che inizialmente avevano sostenuto la misura, hanno cambiato posizione per sostenere il rinvio. Questo evidenzia ulteriormente le complessità delle negoziazioni internazionali riguardanti la politica climatica.

Con l’industria marittima che deve affrontare l’incertezza creata da questo rinvio, gli esperti avvertono che l’assenza di un quadro internazionale coeso potrebbe portare a un approccio frammentato, con conseguenti regolamenti incoerenti e costi aumentati per le compagnie di navigazione. La Camera di Commercio Internazionale del Trasporto Marittimo ha espresso delusione per l’esito, sottolineando la necessità di chiarezza per facilitare gli investimenti negli sforzi di decarbonizzazione.

Guardando al futuro: la strada da percorrere per le iniziative climatiche

