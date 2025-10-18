Inizio degli sforzi di ripristino dell'energia presso l'impianto nucleare di Zaporizhzhia

Un importante sviluppo ha avuto luogo con l’avvio delle operazioni di riparazione delle linee elettriche per la centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina, dopo un prolungato periodo di disconnessione. Questa interruzione è stata aggravata dal conflitto in corso, suscitando serie preoccupazioni riguardo alla sicurezza dell’impianto. L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA) ha annunciato questi interventi di riparazione, avvenuti dopo l’istituzione di zone di cessate il fuoco temporanee, destinate a facilitare tali lavori critici.

La significatività del ripristino dell’energia

La centrale nucleare di Zaporizhzhia, sotto il controllo russo dal, ha subito la sua decima interruzione di energia esterna il 23 settembre. Questo ha segnato il periodo più lungo senza connessione alla rete elettrica dall’inizio dell’invasione russa. Il direttore dell’IAEA, Rafael Grossi, ha sottolineato l’importanza di ripristinare l’energia esterna per la sicurezza nucleare, evidenziando che entrambe le parti in conflitto hanno collaborato con l’agenzia per consentire la prosecuzione delle riparazioni complesse.

Impatto dell’interruzione di energia

Dopo la perdita di energia esterna, la più grande centrale nucleare d’Europa ha dovuto fare affidamento su generatori diesel di emergenza. L’IAEA ha assicurato che la sicurezza dell’impianto non è stata compromessa, poiché i reattori continuano a essere raffreddati in modo efficace. Tuttavia, è fondamentale che l’impianto riceva un approvvigionamento elettrico stabile per mantenere i sistemi di raffreddamento e sicurezza, essenziali per prevenire potenziali disastri.

Tensioni geopolitiche e sicurezza nucleare

Situata nei pressi della città di Enerhodar lungo il fiume Dnipro, la centrale di Zaporizhzhia è pericolosamente vicina alle linee del conflitto. Un tempo significativo fornitore dell’approvvigionamento energetico dell’Ucraina, producendo circa un quinto dell’elettricità del paese, i reattori dell’impianto sono stati spenti dopo il controllo delle forze russe. Attualmente, lo stato operativo della centrale è precario, suscitando allarmi riguardo alla possibilità di incidenti catastrofici.

Reazioni da entrambe le parti

All’inizio di ottobre, funzionari russi hanno dichiarato di avere la situazione a Zaporizhzhia “sotto controllo”, nonostante le preoccupazioni espresse dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il conflitto in corso ha portato a uno scambio di accuse tra Mosca e Kyiv, con entrambe le parti che si accusano reciprocamente di compromettere la sicurezza nucleare attraverso azioni militari nei pressi dell’impianto. Le recenti interruzioni hanno intensificato queste accuse, creando una situazione fragile che richiede una gestione attenta.

Con l’inizio delle riparazioni alle linee elettriche esterne, l’IAEA non ha fornito una tempistica per il completamento dei lavori. Valutazioni precedenti indicano che le riparazioni sono necessarie da entrambe le parti della linea del fronte, a diversi chilometri dalla centrale nucleare. La situazione rimane dinamica e complessa, con un continuo scrutinio internazionale sui protocolli di sicurezza che circondano l’impianto.