Inizio dei lavori di riparazione presso l'impianto nucleare di Zaporizhzhia dopo l'interruzione di corrente

Dopo un prolungato periodo di disconnessione dalla rete elettrica, sono iniziati i lavori di riparazione delle linee elettriche danneggiate presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina. Questa iniziativa segue l’istituzione di zone di cessate il fuoco locali, come confermato dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA) sabato.

La struttura, che è sotto controllo russo dal, ha subito la sua ultima interruzione il 23 settembre, segnando il decimo incidente di questo tipo.

Questa particolare interruzione rappresenta la durata più lunga senza approvvigionamento di energia esterna dall’inizio del conflitto in Ucraina.

Significato delle riparazioni

Secondo Rafael Grossi, presidente dell’IAEA, il ripristino delle linee elettriche è un passo cruciale per garantire la sicurezza della centrale nucleare. L’agenzia ha notato che i rappresentanti russi e ucraini hanno collaborato con l’IAEA per facilitare questa complessa operazione di riparazione.

L’IAEA ha sottolineato che il ripristino dell’energia esterna è essenziale per mantenere la sicurezza nucleare. L’organizzazione non ha fornito un cronoprogramma per il completamento di queste riparazioni, necessarie su entrambi i lati del fronte, a diversi chilometri dalla centrale.

Soluzioni attuali per l’approvvigionamento energetico

In assenza di una connessione elettrica stabile, la centrale nucleare più grande d’Europa si affida a generatori diesel di emergenza. L’IAEA ha assicurato che i protocolli di sicurezza sono rispettati, con i reattori che continuano a essere adeguatamente raffreddati durante questo periodo difficile.

Contesto sulla centrale di Zaporizhzhia

Situata nei pressi di Enerhodar lungo le rive del fiume Dnipro, la centrale nucleare di Zaporizhzhia si trova pericolosamente vicino alle linee del conflitto. Prima della guerra, i suoi sei reattori generavano circa un quinto dell’elettricità dell’Ucraina. Tuttavia, a seguito dell’occupazione russa, questi reattori sono stati spenti.

Nonostante la chiusura, la struttura ha ancora bisogno di elettricità per far funzionare i suoi sistemi di raffreddamento e sicurezza, cruciali per prevenire potenziali disastri. La situazione attuale ha sollevato significative preoccupazioni internazionali riguardo alla sicurezza nucleare nella regione.

Risposte e preoccupazioni internazionali

All’inizio di ottobre, Mosca ha affermato che le condizioni a Zaporizhzhia erano “sotto controllo”, rispondendo alle preoccupazioni sollevate dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Le due nazioni si sono continuamente scambiate accuse riguardo agli attacchi al sito nucleare, ciascuna incolpando l’altra per la recente interruzione di energia e i rischi associati.

Il conflitto in corso ha sollevato allarmi non solo sulla sicurezza della centrale, ma ha anche evidenziato le tensioni geopolitiche legate all’energia nucleare nelle zone di guerra. Mentre i lavori di riparazione avanzano, la situazione rimane precaria, con la comunità internazionale che monitora da vicino gli sviluppi.

La riparazione delle linee elettriche presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia rappresenta un passo significativo verso la stabilizzazione della struttura e la garanzia della sicurezza delle operazioni nucleari in un contesto di conflitto. La continua collaborazione tra le parti coinvolte e la supervisione internazionale da parte dell’IAEA sarà fondamentale per affrontare questa situazione complessa e sensibile.