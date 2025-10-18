Inizio dei lavori di ripristino presso l'impianto nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina dopo il blackout

A seguito di un prolungato blackout, sono iniziati importanti lavori di riparazione sulle linee elettriche danneggiate che alimentano la centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina. Questa iniziativa segue l’istituzione di zone di cessate il fuoco locali, come confermato dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA) sabato.

Occupata dalle forze russe da, la centrale nucleare ha subito la sua recente disconnessione dalla rete elettrica il 23 settembre, segnando il decimo episodio di questo tipo e l’interruzione più lunga di energia esterna dall’inizio del conflitto.

Iniziati i lavori di ripristino

Rafael Grossi, direttore generale dell’IAEA, ha annunciato tramite un post su X che sono cominciate le operazioni di ripristino delle linee elettriche esterne, facilitate dalle nuove aree di cessate il fuoco che consentono di proseguire i lavori di riparazione senza interruzione. Entrambi i gruppi in conflitto avrebbero collaborato con l’IAEA per attuare questo complesso piano di riparazione.

Importanza dell’approvvigionamento energetico

L’IAEA ha sottolineato la natura critica del ripristino dell’energia esterna, affermando che è essenziale per la sicurezza e la protezione della centrale nucleare. Sebbene la durata esatta dei lavori di riparazione rimanga incerta, l’agenzia ha indicato che sono necessari interventi su entrambi i lati del fronte, a diversi chilometri dalla centrale.

Preoccupazioni per la sicurezza nucleare

Da quando è avvenuto il blackout, la più grande centrale nucleare d’Europa ha fatto affidamento su generatori diesel di emergenza per soddisfare le proprie esigenze energetiche. L’IAEA ha riportato che le misure di sicurezza sono state mantenute, con i reattori della centrale che continuano a ricevere un adeguato raffreddamento. Questo è cruciale per evitare potenziali incidenti nucleari.

Situata vicino alla città di Enerhodar lungo il fiume Dnipro, la centrale nucleare di Zaporizhzhia si trova pericolosamente vicina alle linee del fronte attivo del conflitto in corso. Prima della guerra, i suoi sei reattori generavano circa un quinto dell’elettricità dell’Ucraina, ma sono stati spenti da quando le forze russe hanno preso il controllo.

Necessità di un’alimentazione continua

Nonostante i reattori siano offline, la centrale necessita ancora di una fornitura di energia stabile per garantire il funzionamento dei suoi sistemi di raffreddamento e sicurezza, fondamentali per prevenire guasti catastrofici. All’inizio di ottobre, il Cremlino ha affermato che la situazione a Zaporizhzhia era ‘sotto controllo’, rispondendo alle preoccupazioni sollevate dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky riguardo ai potenziali pericoli nel sito.

Accuse reciproche di rischio

Il conflitto in corso ha portato sia Mosca che Kyiv a scambiarsi accuse sui pericoli per la sicurezza nucleare. Ogni parte ha accusato l’altra di mettere a repentaglio l’integrità della centrale e di contribuire al recente blackout. Questo scambio di accuse mette in evidenza la fragile natura delle operazioni nella centrale, così come le implicazioni più ampie per la sicurezza nucleare nella regione.

Con l’inizio dei lavori per riparare le linee elettriche danneggiate, la situazione presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia rimane precaria. La comunità internazionale osserva da vicino, consapevole che le azioni intraprese nei prossimi giorni saranno decisive non solo per il futuro della centrale, ma anche per il potenziale di un disastro nucleare in un’area già segnata da tensioni.